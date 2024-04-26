بتهمة سرقة مساعدات.. الصومال تعتقل أعضاء وحدة عسكرية دربتها أمريكا

أعلنت الحكومة الصومالية أنها احتجزت عددا من أعضاء وحدة قوات خاصة دربتها الولايات المتحدة بتهمة سرقة حصص إعاشة تبرعت بها واشنطن.

وتشكل وحدة "دنب" ركيزة أساسية في جهود تدعمها الولايات المتحدة للتصدي لحركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفي فبراير/ شباط، وافقت واشنطن على تخصيص أكثر من 100 مليون دولار لبناء ما يصل إلى خمس قواعد عسكرية تابعة لوحدة "دنب".

وأفادت وزارة الدفاع الصومالية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بأنها أبلغت الشركاء الدوليين بواقعة السرقة وستعلن النتائج التي توصلت إليها في تحقيقاتها.

وقال مسؤول أمريكي في بيان لوكالة "رويترز"، إن واشنطن تأخذ كل اتهامات الفساد على محمل الجد.

وأضاف المسؤول "نتطلع إلى التعاون مع وحدة دنب لوضع التدابير الضرورية للحماية والمساءلة لمنع أي حوادث مستقبلية قد تؤثر على المساعدات المقبلة"، دون أن يتناول بشكل مباشر ما إذا كان أي دعم أمريكي قد تم تعليقه بالفعل.