"واللا": بلينكن قدم لعباس خطة لـ"استعادة السيطرة" على جنين ونابلس

كشف موقع عبري، الأربعاء، عن خطة أمريكية قدمها وزير الخارجية أنتوني بلينكين، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أثناء زيارته للأراضي الفلسطينية، من أجل استعادة السيطرة على مدينتي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية.

وذكر موقع "واللا" العبري، أن إدارة بايدن، قدمت للفلسطينيين خطة وضعها جنرال أمريكي هدفها استعادة السيطرة على المدينتين اللتين أصبحتا تضمان العديد من المسلحين الفلسطينيين.

وبحسب الموقع، أعربت إسرائيل عن دعمها للخطة الأمنية، لكن السلطة الفلسطينية لم تقدم بعد إجابة إيجابية وقدمت سلسلة من التحفظات عليها.