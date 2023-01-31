بلينكن يجدد معارضة أمريكا لتوسع إسرائيل في الاستيطان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الفلسطينيين يواجهون "تضاؤلا في آفاق الأمل"، مجددا التأكيد على معارضة الولايات المتحدة لتوسع إسرائيل في الاستيطان.

ودعا الوزير الأمريكي عقب اجتماع مع الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله، إلى تهدئة التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد تفاقم العنف في الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف بلينكن، أن الولايات المتحدة تعارض أي إجراء من أي جانب من شأنه أن يزيد من صعوبة تحقيق حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والطرد من المنازل وزعزعة الوضع التاريخي القائم بالأماكن المقدسة.