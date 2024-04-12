"تجريف للهوية الوطنية".. "قسم الولاء" عند ميليشيا الحوثي يثير الجدل من جديد
تداول يمنيون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عددًا من عناصر مليشيا الحوثي، وهم يرددون ما يعرف بـ"قسم الولاء"، وسط أقدم مساجد البلد، الذي يعلن فيه الاتباع موالاة زعيم الحوثيين، بدلًا عن القسم الوطني.
وأثار المقطع الذي تم التقاطه ليلة عيد الفطر، في صحن الجامع الكبير بصنعاء، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وردود أفعال غاضبة تجاه ما يرونه "تجريفًا للهوية الوطنية".
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، لدى الحكومة المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، إن اليمنيين يقاتلون منذ قرابة 10 أعوام، "لإسقاط هذا المشروع الظلامي المتخلّف، الذي يريد تحويلهم إلى مجاميع من القطعان في مسيرة كاهن الكهف، ووقودًا لمعاركه التي لن تنتهي إلا بفنائهم".
وأضاف الإرياني، في منشور على منصة "إكس"، أن المعركة حاسمة بين الحفاظ على هوية اليمن وكرامة وعزّة اليمنيين، المعرّضة للاختطاف "تحت هذه الدعاوي والشعارات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يقرّها عقل لا منطق، وخارج سياقات العصر والتاريخ".
ويتعهد المقسمون خلال تأدية القسم، بالولاء والطاعة لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، والبراءة من "أعدائه وأعداء رسول الله وأعداء الإمام علي".
واعتبر الأكاديمي، صلاح بن لغبر، في منشور على منصة "إكس"، أن الفيديو يظهر "الحقيقة التي لا نريد مواجهتها". مشيرًا إلى أن المقطع يجيب بوضوح عن السؤال "من انتصر في اليمن الشمالي، العرب أم إيران؟".
من جهته، قال المحامي محمد المسوري، "وقالوا لماذا نرفض الحوثي؟ اسمعوا هتاف الولاء الفارسي من داخل الجامع الكبير لهذه السلالة الفارسية"، مشيرًا في تعليق على منصة "إكس"، إلى أن "الحوثي سرطان، إما أن يتم بتره أو سينتشر في كل مكان ولن يسلم منه أحد. إفهموا يا عرب ويا مسلمون. هذا خطر على الجميع فلا تتجاهلوا أبداً".
وذكر رشاد الصحفي أن الفيديو يظهر الحوثيين على حقيقتهم "أنهم تابعون لإيران مهما حاولوا التستر خلف الجمهورية. من يرى هذا المشهد يقول إنه في إحدى حسينيات إيران وليس الجامع الكبير بصنعاء".
وعممت مليشيا الحوثي قبل أعوام "قسم الولاية" على بعض المدارس والكليات العسكرية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال اليمن، ضمن مساعيها في تكريس الطائفية ونشر أفكارها وأيدولوجياتها السياسية التي تستهدف الهوية الوطنية والنظام الجمهوري.