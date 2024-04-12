"تجريف للهوية الوطنية".. "قسم الولاء" عند ميليشيا الحوثي يثير الجدل من جديد

تداول يمنيون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عددًا من عناصر مليشيا الحوثي، وهم يرددون ما يعرف بـ"قسم الولاء"، وسط أقدم مساجد البلد، الذي يعلن فيه الاتباع موالاة زعيم الحوثيين، بدلًا عن القسم الوطني.

وأثار المقطع الذي تم التقاطه ليلة عيد الفطر، في صحن الجامع الكبير بصنعاء، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وردود أفعال غاضبة تجاه ما يرونه "تجريفًا للهوية الوطنية".

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، لدى الحكومة المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، إن اليمنيين يقاتلون منذ قرابة 10 أعوام، "لإسقاط هذا المشروع الظلامي المتخلّف، الذي يريد تحويلهم إلى مجاميع من القطعان في مسيرة كاهن الكهف، ووقودًا لمعاركه التي لن تنتهي إلا بفنائهم".

وأضاف الإرياني، في منشور على منصة "إكس"، أن المعركة حاسمة بين الحفاظ على هوية اليمن وكرامة وعزّة اليمنيين، المعرّضة للاختطاف "تحت هذه الدعاوي والشعارات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يقرّها عقل لا منطق، وخارج سياقات العصر والتاريخ".