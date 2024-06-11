حماس تبدي استعدادها للتعاون مع الوسطاء لبدء مفاوضات غير مباشرة

قالت حركة حماس إنها مستعدة للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب والمقاومة، وفق بيان للحركة.

ورحّبت حماس وحليفتها حركة الجهاد الإسلامي وكذلك السلطة الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعم خطة لوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت حماس قد قالت، في وقت سابق الاثنين، إنها مستعدة فقط لقبول اتفاق من شأنه أن يضمن إنهاء الحرب في غزة، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه مصمم على مواصلة الحرب ضد حماس.

وقالت حماس: "ترحب حركة حماس بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".

من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إنها تنظر "بإيجابية" إلى ما تضمنه القرار "لا سيما لجهة فتح الباب أمام الوصول إلى وقف شامل للعدوان، وانسحاب كامل للعدو من قطاع غزة".

وفي الضفة الغربية، رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار قائلة إنها تؤيد أي قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية.

وأيّد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعم اقتراحاً طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

وامتنعت روسيا عن التصويت، في حين وافقت بقية الدول الأخرى الأعضاء بالمجلس، وعددها 14 دولة، على مشروع القرار.

ووضعت الولايات المتحدة اللمسات النهائية على المشروع، الأحد، بعد مفاوضات استمرت 6 أيام بين أعضاء المجلس.