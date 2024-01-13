هل ينجح البرلمان العراقي اليوم بانتخاب رئيس له؟

وقال القيادي في حزب "تقدم" محمد العلوي، لـ"إرم نيوز"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق بشأن دعم مرشح محدد لرئاسة مجلس النواب من قبل الأطراف السياسية. وهناك أكثر من ثلاثة مرشحين يتنافسون على هذا المنصب، وكل مرشح تدعمه أطراف سياسية مختلفة، ولا توحيد في المواقف".

وأضاف العلوي: "لا توجد أية ضمانات حتى الآن بشأن حسم انتخاب رئيس البرلمان الجديد خلال جلسة اليوم، والإخفاق بحسم هذا الملف، أمر وارد ومتوقع في ظل استمرار الخلافات السياسية، وعدم توحيد المواقف".

وأكد القيادي في حزب تقدم أن "الحوارات بين كل الأطراف السياسية متواصلة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة، وستبقى مستمرة لحين عقد الجلسة، بهدف الوصول إلى تفاهمات قبل عقد الجلسة تسهل عملية انتخاب رئيس البرلمان، واستمرار الخلافات ربما سيدفع البرلمان إلى تأجيل الجلسة من جديد".

النائب عن الإطار التنسيقي غريب عسكر، من جهته، قال لـ"إرم نيوز"، إن "قوى الإطار حتى الساعة غير متفقة فيما بينها على دعم مرشح محدد لرئاسة مجلس النواب، وكل طرف في الإطار يدعم مرشحًا، وهناك مناقشات بين قادة الإطار من أجل توحيد وجهات النظر".

وبين عسكر أن "الخلافات السياسية بين القوى السياسية السنية مستمرة حتى الساعة، رغم قرب عقد جلسة مجلس النواب، ولا توجد أي نية لتوحيد مواقف تلك الأطراف والدخول بمرشح واحد يمثل المكون السني بشكل كامل، وهذا الامر يصعب ويعقد عملية انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان".

وأضاف النائب عن الإطار التنسيقي أن "كل قوى الإطار عازمة ومصرة على حسم انتخاب رئيس البرلمان الجديد خلال جلسة اليوم رغم وجود الخلافات السياسية، وربما يترك الأمر إلى النواب، وأي مرشح يحصل على أعلى الأصوات من قبل النواب، سيكون هو الرئيس، كما نعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى أكثر من جولة انتخاب وتصويت خلال جلسة اليوم".