البرلمان العراقي يرجئ جلسة انتخاب رئيسه

أرجأ البرلمان العراقي حتى إشعار آخر، جلسة لانتخاب رئيس جديد له كانت مقررة الأربعاء، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وجاء التأجيل، على خلفية انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات المقررة في الـ18 من كانون الأول/ديسمبر.

وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف تشرين الثاني/نوفمبر رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

ورشحت أسماء كثيرة في الأسابيع الأخيرة لخلافته في هذا المنصب عبر وسائل الإعلام العراقية.

ويرى الكثير من المراقبين أن البرلمان لن يتفرغ لانتخاب رئيس له إلا بعد انتخابات الـ18 من كانون الأول/ديسمبر.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الثلاثاء ليلاً، أن مجلس النواب قرر "تأجيل جلسة الأربعاء المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر"، وذلك "نظرًا لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة مجلس النواب الأربعاء بسبب انشغال أعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها لجلسة الغد".