البرلمان العراقي يخفق مجددًا بانتخاب رئيس له.. ومساعٍ لإعادة الحلبوسي

أخفق البرلمان العراقي، للمرة الثانية في انتخاب رئيس جديد له بسبب استمرار الخلافات السياسية ما بين الكتل والأحزاب، وتأجيل حسم الانتخاب إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات المقرر أن تُجرى في 18 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، ظهر يوم الأربعاء، جلسة استثنائية خاصة من أجل انتخاب رئيس للبرلمان، خلفًا لمحمد الحلبوسي، الذي أُقيل بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، بسبب إدانته بالتزوير.

وقال النائب عن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق سالم العنبكي، لـ"إرم نيوز"، إن "البرلمان يؤجل جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد إلى إشعار آخر، بسبب استمرار الخلافات ما بين القوى السياسية حول المرشحين لهذا المنصب بالخلاف السني – السني مستمرة، كذلك القوى السياسية الشيعية منقسمة بدعم المرشحين".

وبين العنبكي أن "حسم اختيار رئيس البرلمان الجديد، يتطلب مفاوضات وحوارات لوقت طويل، والقوى السياسية حاليًا منشغلة بانتخابات مجالس المحافظات والحملات الدعائية، ولهذا كانت هناك صعوبة بعقد الجلسة، يوم الأربعاء، وتم التأجيل إلى ما بعد الانتخابات".