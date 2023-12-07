هانيبال القذافي محتجز في لبنان.. ويحاكم في تونس

يواجه نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، هانيبال، المتواجد في لبنان حيث يقبع في السجن وسط مساع من بلاده لاستعادته، قضيتي فساد مالي لدى القضاء التونسي.

وذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية الخاصة، أن "دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس نظرت، الأربعاء، في قضيتين مرفوعتين ضد هانيبال القذافي".

وأضافت الإذاعة أنه "إثر المفاوضات مع الطرف الثاني قررت دائرة الاتهام حفظ التهم في حق نجل القذافي وذلك لعدم كفاية الحجة في القضية".

وأوضحت: "في المقابل قررت دائرة الاتهام إحالة هانيبال القذافي بصفته ممثلا قانونيا لشركة تجارة وتوكيلات دولية، إلى أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لمحاكمته بشبهة ارتكاب جرائم ذات صبغة مالية".