تردّي حالة هانيبال القذافي الصحية والنفسية

كشفت مصادر متابِعة لقضية نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، هانيبال، المحتجز في سجون لبنان منذ 8 سنوات، اليوم الاثنين، عن تردّي حالته الصحية والنفسية.

وقالت المصادر في حديث لـ "إرم نيوز"، إن معاناة هانيبال القذافي من الربو أسهمت في تردّي وضعه الصحي، كما إن بنيته الجسدية ضعُفت كثيرًا جرّاء إضرابه المتواصل عن الطعام منذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضحت المصادر أن هانيبال القذافي يَخضع لرقابة طبية شديدة في سجن مديرية الأمن في العاصمة بيروت، ويتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المطلوب كلما استدعت حالته ذلك.

ونقل هانيبال القذافي أمس الأحد إلى مستشفى "أوتيل ديو"، وهو في حالة حرجة جرّاء إصابته بنقص حاد في سكر الدم.