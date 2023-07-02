نقل هانيبال القذافي إلى مستشفى بلبنان في حالة حرجة

قالت قناة الحدث نقلا عن مصادر خاصة إنه تم نقل هانيبال القذافي اليوم إلى مستشفى بلبنان في حالة حرجة.

وأوضحت المصادر أن هانيبال المضرب عن الطعام، يعاني من نقص حاد في سكر الدم.

والشهر الماضي، تمت إعادة هنيبال القذافي إلى السجن مجددا، بعد نقله بشكل عاجل إلى مستشفى "أوتيل ديو" في العاصمة اللبنانية بيروت إثر تدهور صحته؛ جراء تمنعه عن تناول وجبات الغذاء الأساسية.

وفي تصريح خاص لـ"إرم نيوز" قالت الوكيلة السابقة لهانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المحامية بشرى الخليل، إن توقيف القذافي الابن في لبنان لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، بل تحركه دوافع سياسية في المقام الأول.

وقالت بشرى الخليل: "ليست هناك حجة قانونية لتوقيف القذافي في لبنان.. القضية منتهية لو تم التعامل معها قضائيا وليس سياسيا".

وأضافت الخليل: "تهمة كتم المعلومات الموجهة إلى القذافي ليس لها مبرر قانوني؛ لأنها في هذه الحالة ليست جرما باعتبار أن من يتكتم بشأنهم هم من عائلته، وهذا يسقط الفعل الجرمي".

وتابعت: "هانيبال القذافي لم يتولَ منصبا رسميا، وهذا ما يؤكده المسؤولون السابقون والحاليون في ليبيا، الأمر الذي ينفي مزاعم اضطلاعه بمسؤوليات أمنية وسياسية".