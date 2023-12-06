جريحان إثر قصف إسرائيلي.. وشكوى لبنانية إلى الأمم المتحدة

يستمر التسخين على جبهة جنوب لبنان، حيث تعرضت البلدات اللبنانية الحدودية لقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية.

وأدى القصف على منزل في بلدة ميس الجبل إلى إصابة شخصين بجراح، كما أغارت المسيّرات الإسرائيلية على أطراف بلدات عدة في القطاع الأوسط، وصولاً إلى بلدات قضاء صور في القطاع الغربي.

وفي القطاع الشرقي طال القصف المدفعي سهل مرجعيون والبلدات المحيطة، وأطراف الفرديس، وراشيا الفخار، وكفرشوبا، والماري.

في موازاة ذلك نعى "حزب الله" أحد عناصره، وأعلن عن تنفيذه سلسلة هجمات على مواقع الرادار ورويسة القرن في مزارع شبعا. وشملت هجماته موقع الراهب، وموقع المالكية، وثكنة راميم في القطاع الأوسط.