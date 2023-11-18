لأول مرة منذ 2006.. الجيش الإسرائيلي يستهدف عمق الجنوب اللبناني

في المقابل، أعلنت ميلشيا حزب الله أنها تمكنت من إسقاط مسيّرة إسرائيلية من نوع " هيرمز 450"، بصاروخ أرض جو، وذكرت في بيان أن حطامها شوهد يتساقط فوق منطقة إصبع الجليل.

ونفذ مقاتلو الحزب سلسلة هجمات استهدفت موقع خلة وردة ومستوطنة شتولا، ومقراً عسكرياً مستحدثاً في وادي سعسع، وموقع الراهب، قبالة عيتا الشعب، وموقع حدب البستان في القطاع الغربي.

بينما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف جوي وبري على أطراف البلدات الحدودية، تركزت في القطاع الغربي على منطقة اللبونة ورأس الناقورة ومروحين التي تعرضت للقصف بالقنابل الفوسفورية.

وشملت عمليات القصف أطراف بلدات: عيتا الشعب وراميا ويارين ودبل في القطاع الأوسط، كما طال القصف فجراً عدداً من المنازل في كفركلا والمنصوري ومجدل زون.