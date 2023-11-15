لبنان.. أطباء يخشون انهيار المستشفيات المستنزفة إذا تصاعدت الحرب

من مكتبه المطل على الحدود مع إسرائيل، يستطيع الطبيب مؤنس كلاكش سماع دوي قذائف المدفعية والغارات الجوية التي تسقط على البلدات اللبنانية القريبة.

وبثت الوتيرة المتزايدة لهذه الهجمات الرعب في قلوب العاملين في مستشفاه الصغير، وجعلت القلق يستبد بهم.

وقال كلاكش: "للآن عالجنا 51 شخصًا أُصيبوا بجراح نتيجة القصف، في الشهر الماضي، وتقريبًا تُوفي أو وصل 17 منهم قتلى، وأكثر من ذلك سننهار".

وأضاف كلاكش، مدير مستشفى مرجعيون في جنوب لبنان، إن المستشفى يخدم نحو 300 ألف شخص في المنطقة، وفيه 14 سريرًا للطوارئ، ويكافح من أجل العمل بسبب نقص الموظفين، والأهم من ذلك، نقص الوقود.

ويعمل المستشفى بالمولدات لمدة 20 ساعة يوميًا، ويتعيَّن عليه دفع ما يصل إلى 20 ألف دولار شهريًا مقابل الوقود.

وقال كلاكش: "لم يعد أي من هذه الأموال يأتي من الحكومة"، مضيفًا: "نعتمد على الأموال المتوافرة في المستشفى من أسبوع إلى آخر".