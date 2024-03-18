تعيينات في الجيش تفجر خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية

يتجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إلى إجراء تعيينات جديدة في المؤسسة العسكرية، وهو قرار تعهَّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالسعي إلى وقفه.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن هاليفي سيعيّن أكثر من 50 ضابطًا برتبة عقيد، بينهم ضابطان لمخابرات القيادة الجنوبية، وآخر مسؤول عن إدخال المساعدات لقطاع غزة.

وعبر هاليفي عن رفضه التدخل في عمله، قبل أن يتعرض لهجوم من سموتريتش الذي اتهم هيئة الأركان العامة بالتسبب في "واحدة من أكبر الكوارث في البلاد"، في إشارة إلى الخسائر في حرب غزة.

وكان سموتريتش قال في وقت سابق، إنه سيطالب مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) بوقف التعيينات.

وقال في رسالة إلى نتنياهو:" إذا لم يعلم هاليفي من تلقاء نفسه أنه لا ينبغي الانشغال بتعيينات غير عاجلة فسنجعله يفهم ذلك عبر الكابينت".