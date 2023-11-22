حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة تعلن وفاة رهينة إسرائيلية

أعلن أبوحزة الناطق باسم "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، عبر تيليغرام، يوم الثلاثاء، وفاة الرهينة الإسرائيلية حنا كتسير، التي كانت محتجزة لديها منذ الهجوم على إسرائيل الشهر الماضي.

وقال أبو حمزة في بيان،: "سبق وأبدينا استعدادنا لإطلاق سراحها لأسباب إنسانية، لكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها".

وأضاف: "نجدد تأكيدنا على إخلاء مسئوليتنا تجاه أسرى العدو لدينا في ظل القصف الهمجي والمسعور على كل شبر في قطاع غزة".