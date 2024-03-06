رغم اتهامه بدعم حماس.. منصور عباس يغازل حكومة نتنياهو

ونقلت عنه الصحيفة قوله، إن الحكومة السابقة "كانت الأولى التي شهدت شراكة يهودية-عربية"، حيث كان شريكًا للائتلاف من الخارج، إلا أن حزبه تلقى خلال ولايتها الكثير من الانتقادات والهجوم، بزعم أنه يزعزع الأمن.

وتابع عباس: "من ثم رأى منتقدو هذه الحكومة أنها تخلت عن البلاد من أجل حزب يدعم الإرهاب"، على حد قوله.

وبيَّن أنه ما زال على قناعة بأن انضمام "القائمة العربية الموحدة" للحكومة السابقة كانت تجربة سياسية جيدة، "لكن فيما يتعلق بالوضع الحالي، لا شك في أننا لم نكن لنستطيع مواجهة الحرب".

وأجاب عباس عن سؤال بشأن ما إذا ما كان مستعدًّا من حيث المبدأ للتعاون مع الائتلاف اليميني برئاسة نتنياهو، وقال إن "هذا هو المبدأ الذي أعلنه من قبل وإنه لم يتغير، وإنه كمواطن إسرائيلي لا يستبعد المجتمع اليهودي، وإنه مستعد للعمل مع الجميع للصالح العام، وكذلك لصالح المجتمع العربي".

ورأى أن "من يستبعد العرب فإنه في الحقيقة يستبعد نفسه، ولكن في الظروف الحالية تراجعت فرص بناء شراكات، إلا أن (القائمة العربية الموحدة) تتبع لغة خطاب تصالحية وتحاول بناء الجسور".

ورغم ذلك، فقد انتقد عباس تقليص موازنات خطط مواجهة العنف في المجتمع العربي الإسرائيلي، وقال إن "الأمر أحزنه".

وأوضح أنه كان على حكومة إسرائيل الحالية "أن تثبت أنها قادرة على مواجهة التنظيمات الإجرامية في المجتمع العربي، إلا أنها بدلًا من ذلك قلصت الموازنات".