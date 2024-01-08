كيف اخترق المقرصنون نظام مطار بيروت؟

تواصل الأجهزة الأمنية في لبنان، تحقيقاتها لتحديد الجهة المسؤولة عن اختراق شاشات المعلومات في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت.

وقالت مصادر لـ"إرم نيوز"، إن الاختراق استغل نقاط الضعف في الشبكة المعلوماتية في المديرية العامة للطيران المدني، فيما توقع وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، أن تظهر نتائج التحقيقات خلال أيام.

وفوجئ المسافرون، أمس الأحد، برسالة على شاشات المطار تحمل شعار مجموعة تسمّى "جنود الرب" موجهة إلى ميليشيا "حزب الله"، تطالبه بـ"عدم إقحام لبنان في الحرب، وكفّ يده عن مطار بيروت". ونفت المجموعة في وقت لاحق مسؤوليتها عن ذلك.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" أن الاختراق هو الأول من نوعه في لبنان، في حين تغيب إستراتيجية للأمن السيبراني، التي تحتاج قوانين من مجلس الوزراء.