نائب لبناني: حرب غزة قد تمتد إلى لبنان لأنه "بدون رأس"

عبّر نائب لبناني بارز عن خشيته من امتداد الحرب إلى لبنان، إثر التصعيد الكبير في غزة، معتبراً أن "الأمور تبقى مفتوحة أمام الاحتمالات كافة، طالما الدولة "من دون رأس" أو حكومة فاعلة، مع غياب كامل لمركزية القرار".

وقال النائب اللبناني، ملحم خلف، لـ"إرم نيوز"، إن "المشكلة تكمن في كيفية تعاطي المجتمع الدولي لفرض الشرعية الدولية على الجميع.. وهنا المطلوب جهد إضافي من جميع الدول المعنية بالصراع".

ومرّ، حتى اليوم، 352 يوماً على الاعتصام الدستوري لملحم خلف داخل المجلس النيابي، الذي يريد من خلاله توجيه رسالة إلى النواب للاجتماع فوراً بحكم القانون وانتخاب رئيس للدولة.

وأضاف خلف: "نحن متمسكون بكل القرارات الدولية وتنفيذها كاملة، بما فيها القرار 1701، الذي لا أرى أنه يحتاج تعديلا، وإنما لتنفيذه برمته".