ليبيا.. استياء واسع يعقب فشل مباحثات صالح وتكالة في القاهرة

أثار فشل لقاء رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في العاصمة المصرية القاهرة، استياء واسعا في ليبيا، خصوصا أنه كان من المتوقع أن يقود إلى تسمية رئيس حكومة جديد يشرف على الانتخابات المتعثرة.

لكن ذلك لم يحصل، حيث اتفق الطرفان على استمرار المشاورات بينهما دون تحديد سقف زمني أو المكان الذي ستتم فيه.

وقال مصدر برلماني ليبي مطلع لـ"إرم نيوز"، إن "المباحثات التي تمت في القاهرة والتي كانت في أكثر من لقاء، انتهت من حيث بدأت، فلم يتم الاتفاق على أي نقطة سواء في ما يتعلق بالقوانين الانتخابية أو تشكيل حكومة جديدة".

وقال عضو مجلس النواب بدر النحيب، إن "تشكيل حكومة جديدة في الوقت الحالي أمر صعب لأن هناك أطرافاً خارجية من الضروري مشاركتها في تشكيل الحكومة".

وأوضح النحيب في تصريحات نقلها تلفزيون "ليبيا الأحرار"، أنه "في حال كان تشكيل الحكومة من خلال مجلسي النواب والدولة سيكون من الممكن أن تشكل خلال أسبوع لكن الأطراف الخارجية متحكمة في المسألة وهي من ترضى أن يكون هناك حكومة أم لا".