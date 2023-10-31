تمديد البعثة الأممية برئاسة باتيلي يثير استياءً واسعًا في ليبيا

تجاوز الصلاحيات

واعتبر إبراهيم صهد، عضو المجلس الأعلى للدولة ولجنة الحوار السياسي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن البعثة الأممية تجاوزت مهمتها الرئيسة المتمثلة في دعم العملية السياسية منذ مؤتمر الصخيرات سنة 2015 وتحوّلت إلى عرّاب للماكينة الغربية، وفق تعبيره.

وأكّد أن "الأمم المتحدة لم توفّق في اختيار مندوبيها الذين تعاقبوا على ليبيا إذ بدوا كما لو أنهم يملكون سلطة القرار والتصرّف".

ورأى أن "الجميع غير متفائل إلا إذا عادت البعثة إلى دورها الأصلي أيام طارق متري، أحد المبعوثين الأمميين سنة 2012 الذي كان يمارس، فعلًا، دوره كوسيط وداعم للعملية السياسية عبر المشورة ومحاولة جمع مختلف الأطياف حول طاولة حوار واحدة".

أمر غير مقبول

من جانبه، انتقد النائب في مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة آلية عمل المبعوث الأممي باتيلي ومحاولاته تجاوز صلاحياته التي عُين من أجلها ومحاولته عرقلة إجراء انتخابات، بحسب قوله.

واعتبر أوحيدة، أنّ "استمرار باتيلي في مهامه عامًا جديدًا في ليبيا لن يغيّر شيئًا بقدر ما سيدفعه للتدخل أكثر في التشريعات؛ ما سيُخضع النظام القانوني في ليبيا لتأثيرات خارجية وبالتالي اختراع آليات جديدة للالتفاف على القوانين من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه"، وهو ما اعتبر أنه "أمر غير مقبول".

استمرار أزمة الشرعية

ويشاطر صلاح البكوش المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة الآراء السابقة، معلّلًا ذلك في تصريح لـ "إرم نيوز" بأن "النخبة السياسية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية".

وأضاف: "بعد العزم على تشكيل لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات فوجئنا بترحيب باتيلي بقوانين مجلس النواب وتخلّى عن لجنته التسييرية التي انتظرها غالبية الليبيين".