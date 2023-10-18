هل عمّقت إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا الأزمة أم قرّبت الحل؟

مخاوف باتيلي من تداعيات الكارثة التي طفت على سطح خلافات المؤسسات المنقسمة كانت حاضرة بقوة في إحاطته، حين جدّد التعبير عن القلق إزاء انقسام القيادة الليبية بشأن إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة المحيطة بها، مؤكدا أن بعثة الأمم المتحدة دعت منذ بداية الأزمة القادة هناك إلى إنشاء منصة وطنية موحدة لتقييم الأضرار والاضطلاع بمشروع إعادة الإعمار.

تقدّم بشأن القوانين الانتخابية

هذه الصورة القاتمة التي رسمها رئيس البعثة الأممية للوضع الراهن، بدّدها بشيء من التفاؤل حين أشاد بالتقدم الذي أحرزته لجنة 6+6 المشتركة الموكّلة بإعداد القوانين الانتخابية، التي قال إنها توصّلت "إلى حل وسط بشأن العديد من القضايا"، مؤكدًا أن الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل اللجنة "يوفر فرصة لكسر الجمود السياسي الحالي".

هذا التفاؤل لم يمنع باتيلي بحسب متابعين من وضع بعض العصي في دولاب العملية الانتخابية المرتقبة التي سعت لجنة 6+6 من خلال تفاهماتها إلى بث الحياة فيها من جديد، عندما نبّه إلى ملاحظات رأى أنها مثار جدل سياسي بين الأطراف، مؤكدًا أن "القضايا الأكثر إثارة للجدل سياسيًّا لا تزال دون حل". بما فيها الجولة الثانية الإلزامية من الانتخابات الرئاسية، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة جديدة، علاوة على موقف مجلس الدولة الرافض لقوانين لجنة 6+6 التي أصدرها البرلمان، والتي قال إنها تضع العملية الانتخابية برمتها أمام خطر وقوع أزمة سياسية أخرى.

القوانين وحدها لا تكفي!

وهنا قال باتيلي إن "القوانين وحدها لا تستطيع ولن تجعل الانتخابات تحدث"، داعيًا القادة الرئيسين إلى الاجتماع والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سلمية، يكون عمودها الفقري حكومة موحدة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات.

خاتمة رأى فيها متابعون للشأن الليبي محاولة من باتيلي للعودة بالأزمة إلى مربعها الأول، وانتكاسة جديدة على صعيد المضي إلى مرحلة الانتخابات والاستقرار، بل وجعلت رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، يتهمه صراحة بالتدخل في الشأن التشريعي، عندما قال في تصريح تلفزيوني إن باتيلي منح نفسه صلاحيات الرفض والموافقة على القوانين الانتخابية.