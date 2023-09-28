ليبيا .. ما تداعيات الفيضانات على العملية السياسية والمضي باتجاه الانتخابات؟

بينما كان الشعب الليبي يترقب الخروج من الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد لسنوات، إذا بالعاصفة المتوسطية "دانيال" تلبّد سماء الجبل الأخضر، وتجرف معها آلاف الضحايا وعشرات البنايات، وتحوّل رقعة شاسعة (7,800كم) ملأى بالمدن والقرى والسكان إلى مناطق منكوبة، تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

وضعٌ ألقى بظلاله القاتمة على المشهد عامة، وعمّق من أزمات ليبيا التي تسعى للخروج من حالة الانسداد السياسي، فيما رآه متابعون مسمارًا آخر يُدق في نعش الانتخابات الليبية خاصة على المدى القريب، مع حالة الجمود التي اكتنفت تقاربات مجلس النواب الليبي ببنغازي والمجلس الأعلى للدولة بطرابلس التي عقد عليها الليبيون الآمال في الوصول إلى قوانين انتخابية، تمضي بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

هذه المخاوف حدَت بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الممثلين لحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس إلى المسارعة في الالتقاء بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "عبد الله باتيلي"، الذي نشر في حسابه على تويتر: "استمعت إلى بواعث قلقهم بشأن استمرار الانسداد السياسي وتداعياته المحتملة على المسار الأمني، وخاصة في أعقاب مأساة درنة".