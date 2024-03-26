غداة قرار مجلس الأمن.. هنية يزور طهران

كشفت وسائل إعلام إيرانية أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سيزور طهران، اليوم الثلاثاء، بحسب "فرانس برس".

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أنه "خلال زيارته لطهران سيجري هنية الثلاثاء محادثات مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وسيلتقي أيضا مسؤولين إيرانيين آخرين.

ويأتي ذلك بعد يوم من قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، جرى إقراره بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، خلافا للجوئها إلى حق النقض ضد مشاريع قرارات مماثلة في مرات سابقة.