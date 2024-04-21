الشاباك: 40 رهينة فقط من الإسرائيليين لا يزالون على قيد الحياة في غزة

تسود تقديرات داخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، بأن قرابة 40 فقط من بين 133 رهينة محتجزة لدى حركة حماس في قطاع غزة منذ ستة أشهر تبقوا على قيد الحياة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت الصحيفة العبرية، اليوم الأحد، أن التقرير يستند إلى معلومات استخبارية جمعها "الشاباك"، مشيرة إلى أن مصدر على صلة بهذا الملف، رفض كشف هويته، أبلغ صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بهذه الأرقام.

وأردفت أنها توجهت للمؤسسة العسكرية لمعرفة حقيقة المعلومات، لكنها رفضت الرد.

ونوهت الصحيفة العبرية إلى أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أصبحت قادرة في الوقت الراهن على الاقتراب أكثر من الأحداث داخل قطاع غزة، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل هجوم 7 أكتوبر الماضي.

ولفتت إلى أنه قبل هذا التاريخ، لم تكن لتلك الأجهزة القدرات أو المصادر ذاتها التي تقربها من المعلومات داخل القطاع.