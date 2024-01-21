عزوف إسبانيا عن "حارس الازدهار" يغضب الحليف الأمريكي

كشفت صحيفة "ABC" الإسبانية، عن تزايد الاستياء في واشنطن من قرار بعض الحلفاء، بما في ذلك الحكومة الإسبانية، عدم المشاركة في العملية التي تقودها الولايات المتحدة على هجمات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي تستهدف سفن الشحن في البحر الأحمر.

وقال مسؤول أمريكي كبير، إن قرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية عالمية يعني أن البيت الأبيض يتوقع "إجراءات إضافية من دول معينة".

وكان كلٌّ من البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية أعلنوا منذ ديسمبر/ كانون الأول صراحة عن أملهم في أن تشارك إسبانيا، التي لديها قاعدتان مشتركتان مع الولايات المتحدة، بشكل علني في تحالف الدول الذي تقوده الولايات المتحدة، إلا أن الحكومة الإسبانية صرّحت بأنها لن تتدخل.