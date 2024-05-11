خبراء: "العضوية الكاملة" مدخل للاعتراف الدولي بفلسطين

أكد خبراء في القانون الدولي، أهمية القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بشأن منح العضوية الكاملة لفلسطين، معتبرين، أن ذلك سيكون مدخلاً للاعتراف الدولي بها، ويرفع من المطالبات بشأن حل الدولتين.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأييدها مسعى الفلسطينيين لنيل العضوية الكاملة، وذلك بعد أن أقرت بأن الفلسطينيين باتوا مؤهلين للانضمام إلى المنظمة الأممية، كما أصدرت توصية لمجلس الأمن الدولي "بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية".

واعتمدت الجمعية العامة القرار الذي تقدمت به الإمارات، بأغلبية 143 صوتاَ مؤيداً، مقابل تسعة أصوات معارضة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، فيما لا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة، بل على أهليتها للانضمام إليها.

مدخل الاعتراف الدولي

ويرى أستاذ القانون الدولي رائد بدوية، أن "القرار مهمّ، ويمكن اعتباره مدخلاً لحصول فلسطين على اعتراف دول العالم بها كدولة على حدود 1967؛ إلا أنه لا يؤسس لمنحها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأوضح بدوية في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "القرار مجرد توصية من الجمعية العامة لإعادة النظر في الطلب الفلسطيني المتعلق بالعضوية الكاملة، لكن هذه التوصية ستصطدم بطبيعة الحال بـ "الفيتو" الأمريكي" وفق قوله.

وأضاف بدوية، أنه "يمكن البناء على القرار للحصول على العضوية الكاملة، ومن أجل ذلك تحتاج فلسطين إلى تحقيق الشروط المتعلقة بالمادة الرابعة في ميثاق المنظمة الأممية"، مؤكداً أنه من دون حصول الفلسطينيين على موافقة مجلس الأمن، فإن جهودهم لن تنجح بالحصول على العضوية الكاملة.