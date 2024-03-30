"فوضى وإطلاق نار".. 5 قتلى خلال توزيع مساعدات في غزة (فيديو)

وأفاد شهود عيان بأن أهالي غزة الذين كانوا يشرفون على توزيع المساعدات أطلقوا النار في الهواء، لكن القوات الإسرائيلية في المنطقة أطلقت النار أيضاً فيما صدمت بعض الشاحنات أفرادا كانوا يحاولون الحصول على مواد غذائية.

وقالت أماني البالغة من العمر 44 عاما، وهي أم لسبعة أبناء، لجأت إلى مخيم الشاطئ: "ليس لدينا ما يكفي من الطعام والماء".

ووفق الأمم المتحدة، يواجه سكّان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون شخص خطر المجاعة، فيما تدخل المساعدات الإنسانية، التي تخضع لرقابة من الجانب الإسرائيلي، بكميات قليلة إلى الأراضي الفلسطينية التي تديرها حماس منذ العام 2007.

والخميس، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ"ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة" لقطاع غزة من دون تأخير، مؤكدة أن "المجاعة وقعت".