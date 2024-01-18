الاتحاد الأوروبي يعتمد نظام عقوبات جديد ضد حماس

قال كريستوف لوموان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعتمدون نظام عقوبات خاصاً جديداً ضد حركة حماس، يوم الاثنين المقبل.

وتأتي هذه العقوبات رداً على الهجوم الذي أطلقته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويوم الثلاثاء، أدرج الاتحاد الأوروبي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار على قائمة "الإرهاب" بسبب الهجوم المذكور.

وتقضي العقوبات بتجميد أي أموال أو أصول مالية في دول الاتحاد (27 دولة)، ومنع مواطني الدول الأوروبية من إجراء أي تعاملات معه، كما تحظر العقوبات على الشركات والمؤسسات العاملة في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.

يذكر أن الاتحاد يصنّف حماس منظمة "إرهابية"، ما يعني تجميد أي أموال أو أصول لها في الدول الأوروبية.