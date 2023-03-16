السودان.. اتفاق بين البرهان وحميدتي ومدنيي "الاطاري" على الاصلاح العسكري وتحديد آليات الاتفاق النهائي

أعلن المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، أن اجتماع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والقوى المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، توصل إلى توافق على مبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، وتشكيل آلية سياسية لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي.

وقال يوسف في بيان صحفي، إن أطراف العملية السياسية وبحضور سفراء وممثلي الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي، أنهت اجتماعا مفصليا ببيت الضيافة ليل الأربعاء، ناقش سير العملية السياسية وما أنجز فيها حتى الآن.