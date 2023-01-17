رويترز: مدعون أوروبيون يطلعون على بيانات ضمن التحقيق بشأن حاكم مصرف لبنان

أفادت وكالة رويترز، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مدعين أوروبيين يطلعون على بيانات مصرفية، ضمن التحقيق بشأن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر مطلعة قولها "إن ممثلي ادعاء أوروبيين فحصوا هذا الأسبوع وثائق تحويلات مصرفية لها علاقة بتحقيق لمعرفة ما إذا كان رياض سلامة وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة".

وقال مسؤولون قضائيون أوروبيون إن ممثلي ادعاء من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج يشتبهون بأن سلامة وشقيقه رجا اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015.