تفاصيل العلاقة بين ستيفاني صليبا وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة

كشفت حسابات إخبارية لبنانية تفاصيل التحقيق مع الفنانة ستيفاني صليبا، التي روت كواليس علاقتها بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك في قضيتي "غسيل أموال" و"إثراء غير مشروع".

وأشارت ستيفاني، في التحقيقات التي طلبتها القاضية غادة عون وجاءت بعد الاستماع لأقوال زوجة حاكم مصرف لبنان، ندى سلامة، إلى أنها تعرفت على "رياض" خلال تواجدهما على متن الطائرة في درجة رجال الأعمال تحديدا، فتبادلا الحديث وأرقام بعضهما، ولاحقاً تحولت علاقتهما إلى حب.

وكشفت التحقيقات أن ستيفاني تمتلك 5 عقارات مسجلة باسمها بمناطق متفرقة في لبنان، كما تقيم بشقة في منطقة "زيتونة باي" الفخمة المطلة على البحر، بإيجار شهري يقدر بـ 25 ألف دولار أمريكي.

وقالت التحقيقات إن ستيفاني حولت مبلغ 500 ألف دولار من حسابها في لبنان إلى الخارج قبل اندلاع الثورة في 17 تشرين 2019، وقبل انهيار الليرة اللبنانية.

وأثناء التحقيق، رفضت صليبا رفع السرية المصرفية عن حساباتها البنكية، بعد أن كانت القاضية غادة عون قد وجهت طلبا لهيئة التحقيق الخاصة برفع السرية عن حسابات الفنانة، لكن طلبها قوبل بالرفض، علما بأن الهيئة يرأسها رياض سلامة بنفسه.