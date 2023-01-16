لبنان.. محقّقون أوروبيون يستمعون لشهود في قضية رياض سلامة

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قولهم إن المحققين استمعوا اليوم إلى سعد العنداري، وهو نائب سابق لحاكم مصرف لبنان بصفة شاهد، بحضور القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس، اللذين توليا طرح الأسئلة".

ولم يحضر خليل قاصاف، العضو السابق في هيئة الرقابة على المصارف، والذي كان مقررا الاستماع إليه اليوم الإثنين، بعد أن قدم عذرا طبيا، وفق المصدر القضائي.

وكانت الوكالة قد نقلت عن مصدر قضائي لبناني الشهر الماضي أن زيارة المحققين الأوروبيين هدفها استكمال تحقيقات عالقة في قضايا مالية مرتبطة بسلامة.