صحيفة: رئيس الوزراء العراقي يؤيد بقاء القوات الأمريكية لأجل غير مسمى
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "دافع عن وجود قوات أمريكية في بلاده، ولم يحدد جدولًا زمنيًا لانسحابها".
ونقلت الصحيفة عن السوداني قوله، إن "الحاجة للقوات الأجنبية لا تزال قائمة، وإن القضاء على تنظيم داعش يحتاج إلى المزيد من الوقت"، في إشارة إلى فرق القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي التي تدرب وتساعد الوحدات العراقية في مكافحة التنظيم الإرهابي، لكنها تظل بمنأى عن القتال الفعلي إلى حد كبير.