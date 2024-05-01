تضارب المعلومات حول ملكية السفينة "إم إس سي أوريون" التي استهدفها الحوثيون

قالت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، إن المعلومات متضاربة حول المالك المسجل لسفينة الحاويات "إم.إس.سي أوريون" التي استهدفتها ميليشيا الحوثي، الاثنين.

واستهدفت الميليشيا الحوثية السفينة "أوريون" في هجوم بطائرة مسيّرة خلال إبحارها في المحيط الهندي.

وأفادت مجموعة "بورصات لندن" ومزودي بيانات آخرين، بأن السفينة مملوكة لشركة "زودياك ماريتايم"، المملوكة جزئياً لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.

ومع ذلك، قال متحدث باسم شركة العلاقات العامة التي تمثل "زودياك ماريتايم" إن الشركة لم تمتلك السفينة أبداً.

وتشير بيانات مجموعة "بورصات لندن" إلى أن الناقلة كانت في رحلة بين مينائيْ "سينيس" بالبرتغال و"صلالة" العماني.

من جهتها، قالت وكالة "أسوشييتد برس" إن السفينة "أوريون" مرتبطة بشركة "زودياك ماريتايم"، ومقرها لندن، وهي جزء من مجموعة "زودياك قروب" التابعة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.

وأوضحت الوكالة أن السفينة كانت تعمل نيابة عن شركة "البحر الأبيض المتوسط" ​​للشحن، وهي شركة مقرها نابولي في إيطاليا.

وقالت: "فيما يبدو أن الهجوم على السفينة (إم إس سي أوريون)، الذي وقع على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلاً) قبالة سواحل اليمن، هو أول هجوم مؤكد في أعماق البحار أعلنه الحوثيون منذ أن بدأوا استهداف السفن في نوفمبر".

وبحسب الوكالة، "يشير ذلك إلى أن الحوثيين - أو ربما إيران الداعم الرئيسي لهم - قد يكون لديهم القدرة على الوصول إلى مسافات بعيدة في المحيط الهندي".