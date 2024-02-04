استمرار القصف الإسرائيلي العنيف مع احتدام المعارك في غزة

استمر القصف الإسرائيلي العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسط تركيز على خان يونس، فيما شهدت الساعات الماضية احتدام المعارك في مدينة غزة.

وفي وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي جنوبي القطاع، ليرتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 562، تواصلت عشرات الغارات العنيفة، لليوم الـ121 من الحرب في غزة.

واستهدف القصف والغارات العنيفة، منازل وتجمعات النازحين والشوارع؛ ما تسبب بمقتل وجرح المئات، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام. كما طال استهداف قصفت المدفعية الإسرائيلية وسط وغربي خان يونس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، أسفرت عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة عن مقتل أكثر من 27238 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66452 آخرين.

ولا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، بحسب إحصائيات لوزارة الصحة في غزة.