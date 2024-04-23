الأمم المتحدة: إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم ادعاءاتها ضد "الأونروا"

خلصت مراجعة مستقلة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لفحص دور وسلوك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، الاثنين، أن إسرائيل، التي شنت حملة شرسة على الوكالة الأممية، لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاتها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية.

لكن المراجعة حددت بالمقابل عددا من القضايا التي "تؤثر على شفافية الأونروا وحيادها". وقالت إن على الوكالة "تعزيز حيادها".

وترأست المراجعة، التي نشرت الاثنين، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا وحددت عددا من القضايا التي تؤثر على شفافية الأونروا وحيادها.

ولم تكن المراجعة مكلفة بمعالجة الادعاءات التي قدمتها إسرائيل بأن عددا من موظفي الأونروا تورطوا بشكل مباشر في الهجمات التي شنتها "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ولكن كان لديها تفويض أوسع "لتقييم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة للحياد عند ارتكابها".