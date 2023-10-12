ترامب: نتنياهو لم يكن مستعدًّا لهجوم حماس وعليه تصحيح الأمر

وأضاف "لم يكن مستعدًّا، وإسرائيل لم تكن مستعدة. وفي عهد ترامب، ما كان عليهم أن يكونوا مستعدين!".

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تُحصي قتلاها وتعاني من واحدة من أكثر الهجمات تدميرًا في تاريخها؛ ما دفعها للرد بضربات جوية على غزة أسفرت عن مقتل 1200 فلسطيني على الأقل.

وفي حديثه إلى أنصاره في فلوريدا، أمس الأربعاء، علق ترامب مرة أخرى على الاستعداد الأمني الإسرائيلي وأشار إلى "بعض الأشياء التي مضت في مسار خاطئ الأسبوع الماضي".

وقال "عليهم أن يصححوا الأمر لأنهم يقاتلون قوة كبيرة للغاية على الأرجح، ربما يقاتلون إيران".