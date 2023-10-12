ترامب: نتنياهو لم يكن مستعدًّا لهجوم حماس وعليه تصحيح الأمر

ترامب: نتنياهو لم يكن مستعدًّا لهجوم حماس وعليه تصحيح الأمر
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بسبب ما وصفه بعدم الاستعداد للهجوم الذي أطلقته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مطلع الأسبوع وأسفر عن مقتل 1200 شخص على الأقل في إسرائيل.
وقال ترامب، الأوفر حظًّا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، في حديث لشبكة فوكس نيوز إن نتنياهو "تضرر بشدة" من الهجوم.
وأضاف "لم يكن مستعدًّا، وإسرائيل لم تكن مستعدة. وفي عهد ترامب، ما كان عليهم أن يكونوا مستعدين!".
وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تُحصي قتلاها وتعاني من واحدة من أكثر الهجمات تدميرًا في تاريخها؛ ما دفعها للرد بضربات جوية على غزة أسفرت عن مقتل 1200 فلسطيني على الأقل.
وفي حديثه إلى أنصاره في فلوريدا، أمس الأربعاء، علق ترامب مرة أخرى على الاستعداد الأمني الإسرائيلي وأشار إلى "بعض الأشياء التي مضت في مسار خاطئ الأسبوع الماضي".
وقال "عليهم أن يصححوا الأمر لأنهم يقاتلون قوة كبيرة للغاية على الأرجح، ربما يقاتلون إيران".