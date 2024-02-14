في "عيد الحب".. آلاف الأزواج في غزة يستذكرون مآسيهم

"الآن لم يعد هناك محمد، ولم يعد هناك معنى لعيد الحب، بل أصبحت تمر هذه الذكرى لتزيد ألم الفراق ونار الاشتياق، ولم أعد أجد إجابة مقنعة لأطفالي الذين يسألونني يوميًا "ماما وين بابا؟"، تقول آية الجعيدي.

وسط الدمار والموت الذي يعيشه قطاع غزة منذ أشهر، ما زال بعض سكانه يستعيدون ذكريات يثيرها "عيد الحب"، المحدد في هذا اليوم 14 من فبراير/ شباط من كل عام.

قصص يرويها بحرقة من فقدوا أحباءهم، ليكملوا مشوار الحياة وحيدين، تاركين خلفهم جرحًا نازفًا لا يندمل مع الأيام.

فقدت الجعيدي زوجها بقصف إسرائيلي استهدف مكان عمله في مدينة غزة، تقول لـ "إرم نيوز": "في الأسبوع الثاني للحرب وبعد اشتداد القصف على حينا السكني في غزة أوصلني زوجي (محمد) أنا وأطفالي الاثنين إلى بيت عائلتي في مخيم النصيرات وسط القطاع، خوفًا من أن يصيبنا مكروه ثم عاد إلى مدينة غزة ليكمل عمله".

وأضافت الجعيدي: "كانت تمر الأيام علينا أنا وولديّ ثقيلة ومحمد بعيد عنّا، حيث كنت أهاتفه كل ساعة للاطمئنان عليه وأنه بصحة جيدة، وأخبره بأنني خائفة جدًّا عليه، فقد سمعت أن هناك قصفًا عنيفًا للمدينة، فيخبرني بألا أقلق وأنه بخير".