انتشار عمالة الأطفال.. وجه بائس آخر للحرب في غزة (صور)

وأكد: "أنا لا أرغب في أن أعمل بائعًا ولكن الظروف هي من أجبرتني على ذلك، وإن لم أفعل ذلك سنموت من الجوع ولن ينقذنا أحد، فالجميع يعيش هنا لإنقاذ من تبقى من عائلته".

وأشار الطفل كريم إلى أن والده مصاب بالسرطان ولا يستطيع العمل، ولا يسمح لشقيقاته بالعمل "فأضطر كل يوم للاستيقاظ فجرًا والذهاب إلى السوق وشراء بعض الحمضيات بسعر الجملة وبيعها في السوق للمواطنين مقابل هامش ربح بسيط، أحاول من خلاله مساعدة العائلة لقضاء جزء بسيط من احتياجها".

ولفت إلى أن الحرب طالت ودمرت كل شيء ولا يستطيع التفكير بما سيكون شكل الحياة في المستقبل، بعد هدم البيت والمدرسة والشارع وقتل العديد من أقراني في الحي، معربًا عن أمله في أن تنتهي الحرب إلى غير رجعة وأن تعود الحياة بدون أصوات الطائرات والقصف، ونعود إلى أنقاض بيوتنا فخيمة هناك أفضل من خيمة هنا.

الواقع البائس

من جهته قال الطفل النازح محمود أبو سرية: "أعمل بمعدل 12 ساعة يوميًا لأجمع 25 شيكلا ما قيمته (7 دولارات)، حيث أستيقظ فجرًا أنا وأمي وتقوم هي بإعداد خلطة "المهلبية" وأقوم أنا بإشعال النار لها خارج الخيمة ومن ثم نبدأ بصناعة المهلبية ووضعها في داخل أكواب من البلاستيك وتركها تبرد قليلًا ثم أنطلق إلى السوق لبيعها".