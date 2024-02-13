"كازانوفا غزة".. بلوغر فلسطيني حرمته الحرب من عائلته

"عدت لاصطحابهم في نزهة إلى تركيا"، بهذه الكلمات يروي البلوغر الفلسطيني في قطاع غزة إبراهيم حسونة المعروف بـ"كازانوفا"، تفاصيل مؤسفة لمقتل أفراد من عائلته بقصف إسرائيلي خلال الحرب الجارية.

ويقول حسونة لـ"إرم نيوز": "عدت من تركيا قبل شهر من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وكنت أنوي أن أخرجهم من القطاع لقضاء وقت جميل في تركيا، ولكن يبدو أنني عدت لأدفنهم جميعًا شهداء بيدي وحيدًا".

وأضاف حسونة :"كنّا نعيش بسلام مطلق، لم نؤذِ أحدًا في حياتنا، ولم نكن ننوي ذلك، ووجدنا أنفسنا وسط حرب طاحنة دمّرت كل مناحي الحياة في قطاع غزة وفرضت علينا حياة مليئة بأصوات الانفجارات، والقصف، ومشاهد القتل والدمار".

وتطرق البلوغر الفلسطيني إلى الحديث عن حالة "صراع" من أجل البقاء على قيد الحياة خلال الحرب، مشيرًا إلى أنهم نزحوا أكثر من 5 مرات بحثًا عن مكان آمن، قبل أن يحطوا في مدينة رفح.