موجات اللجوء .. تحديات تفاقم أوضاع الدول المستضيفة

تداعيات سياسية واقتصادية

وأضاف الدكتور رأفت محمود، أن "مصر لا تعتمد على سياسة عزل اللاجئين في مناطق مخصّصة لهم، بل تعتمد على سياسة دمجهم في المجتمع المصري، وتتمثل هذه السياسة في السماح للاجئين بممارسة جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية؛ ما يحقّق نوعًا من التفاعل بين القادمين من الخارج والمواطنين المصريين".

ويشير إلى أن "غالبية العمال المهاجرين في مصر يعملون دون عقود، وبشكل أساسي في القطاع الخاص غير الرسمي، ويصعب محاسبتهم ضريبيًّا، أو إدراجهم في قاعدة بيانات رسمية".

وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بوجود العمال المهاجرين، يقول إنه "على المدى البعيد قد يحدث تغير ديموغرافي وثقافي في محافظات التمركز للاجئين؛ ما قد يؤثر على الهُوية المصرية، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الضغط الشديد على الموارد إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية؛ ما يساهم في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار".

أما عن الفلسطينيين، فيؤكد أن "أعدادهم أقل من الجنسيات الأخرى، لأهداف سياسية ترتبط في الأساس بالقضية الفلسطينية، وهو ما بدا في رفض مصر دعوات التوطين في شبه جزيرة سيناء؛ إذ ترى الدولة أن هذا المخطط يستهدف القضاء على حلم قيام الدولة الفلسطينية".

وأوضح أن "توطين الفلسطينيين في الأراضي المصرية، ستكون له تداعياته السياسية والاقتصادية الواضحة، ويُعيد الدولة مرة أخرى كنقطة عبور للهجرة غير الشرعية عن طريق الحدود البحرية، وهو ما عملت مصر طيلة السنوات الماضية على وقفه".

ويُشكّل الفلسطينيون في الشرق الأوسط مجموعة سكانية متنوعة تُقدّر بنحو سبعة ملايين شخص ذوي أوضاع قانونية مختلفة، ويعيشون بشكل رئيس في إسرائيل، وقطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، ولبنان، وسوريا، ومصر، ودول أخرى، وفقًا لوكالة الأونروا.

وقد أعربت مصر والأردن عن تخوفهما من سعي إسرائيل لتوطين الفلسطينيين، وإلغاء المطالب الفلسطينية بإقامة دولتهم، مؤكدتين أن "النزوح الجماعي قد يؤدي إلى خطر جلب المسلحين إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، فقد يشنون هجمات على إسرائيل؛ ما يُعرّض معاهدة السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب منذ 47 عامًا للخطر".

بالإضافة إلى أن "الدول العربية والعديد من الفلسطينيين يشكون بأن إسرائيل قد تستغل هذه الفرصة لفرض تغييرات ديموغرافية دائمة، من أجل تدمير المطالب الفلسطينية بإقامة دولة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".