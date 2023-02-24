الأسرى الفلسطينيون يعتصمون في ساحات السجون الإسرائيلية ويعلنون "العصيان"

سادت حالة من التوتر الشديد في سجن "عوفر"، بعد أن رفض الأسرى الفلسطينيون الدخول إلى الأقسام في السجون الإسرائيلية.

ووفق بيان صادر عن هيئة الأسرى، أطلقت إدارة السجون الإسرائيلية في سجن عوفر صافرات الإنذار، بعد أن أقدم الأسرى على الاعتصام في الساحات بعد انتهاء "الفورة".