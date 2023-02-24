الأسرى الفلسطينيون يعتصمون في ساحات السجون الإسرائيلية ويعلنون "العصيان"
سادت حالة من التوتر الشديد في سجن "عوفر"، بعد أن رفض الأسرى الفلسطينيون الدخول إلى الأقسام في السجون الإسرائيلية.
ووفق بيان صادر عن هيئة الأسرى، أطلقت إدارة السجون الإسرائيلية في سجن عوفر صافرات الإنذار، بعد أن أقدم الأسرى على الاعتصام في الساحات بعد انتهاء "الفورة".
كما قررت الحركة الأسيرة تنفيذ اعتصام في ساحات السجون بعد صلاة الجمعة، بالتزامن مع خطوات تصعيدية رفضاً لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي تهدف إلى التضييق عليهم، وذلك لليوم العاشر على التوالي.
وأكد بيان الهيئة أن الخطوات التصعيدية تشمل الاعتصام في الساحات، وارتداء ملابس السجن المسمى "الشاباص"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وكشفت الهيئة، في تصريح صحفي سابق، أن خطوات الأسرى ستتخذ منحى آخر منتصف الأسبوع المقبل، وفقاً لبرنامج تصعيدي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.
وأشارت الهيئة إلى أن الأسرى أكدوا عبر عدة رسائل أن هذه المعركة ستكون بمستوى التهديدات غير المسبوقة التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقّ الأسرى وعائلاتهم، خاصّة في القدس.
كما ستتضمن خطوات "العصيان" الراهنة والمفتوحة الإعلان عن البدء بمعركة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.
الجدير بالذكر أن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بلغ حوالي 4780 أسيراً، منهم 29 أسيرة، و160 طفلاً.