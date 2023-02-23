إسرائيل تقر قانونًا لحرمان الأسرى الفلسطينيين من العلاج

وصوَّت على مشروع القانون الجديد بالقراءة التمهيدية داخل الكنيست 42 عضوا، فيما عارضه 7 أعضاء فقط.

ويتضمن مشروع القانون الجديد، "حرمان الأسير الفلسطيني من الحصول على تمويل من الحكومة الإسرائيلية للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة بما في ذلك الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية".

وادعى عضوا الكنيست اللذان بادرا لتقديم مشروع القانون أن "سياسة السجون في إسرائيل فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين متساهلة بشكل غير معقول مقارنة بالعديد من دول العالم".

وبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن مؤسسات الأسرى، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو "4780"، منهم "29" أسيرة، و"160" طفلا.

وشرع الأسرى الفلسطينيون منذ منتصف الشهر الجاري، بتنفيذ سلسلة خطوات عصيان ضد قرارات الوزير بن غفير، كما هددوا بالإضراب المفتوح عن الطعام في شهر رمضان المقبل، إذا استمرت الإجراءات التصعيدية نحوهم.