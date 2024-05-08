من هي ضابطة حفظ السلام التونسية الفائزة بلقب "رائدة" الأمم المتحدة؟

مكافحة الصور النمطية

وفي مقطع فيديو عُرِض بعد الحفل، قالت، إن كونك رائدة يعني امتلاك "الشجاعة والرغبة في تمهيد الطريق أمام المرأة من أجل القضاء على العقبات المنهجية والمستمرة مثل الصور النمطية، والتمييز بين الجنسين، التي تمنع المرأة من المشاركة الكاملة على قدم المساواة".

وأضافت أنها المرأة الوحيدة التي تعمل مع قسم دعم العدالة في العاصمة الإقليمية "غوما" وفي مجال العدالة العسكرية، الذي يأتي مع تحدياته الخاصة، مستدركة بأنه "من الجيد محاولة كسر الحواجز بين الجنسين، وتبني التحديات وإظهار أن المرأة قادرة على العمل على قدم المساواة مع الرجل".

وقالت الرائد الدوزي، إنها فخورة للغاية بكونها أول خبيرة أسلحة وذخيرة تعمل في خلية دعم الادعاء في قسمها، وكونها الخبيرة الوحيدة التي تعمل مع السلطات العسكرية الكونغولية.

وأكدت أنها ليست مجرد حائزة على جائزة، ولكنها مدافعة قوية عن حفظة السلام من النساء اللاتي يقدمن باستمرار مساهمات حيوية في أدوار ثانوية.

وأردفت الرائد الدوزي: "أريدهن أن يسعين جاهدات لتقديم مساهمات ذات معنى من أجل السلام المستدام، ولكن أيضًا في مناصب وعمليات صنع القرار"، مضيفة أنها تشجعهن جميعًا على أن يكنّ قدوة للنساء في المستقبل.