"طلائع التحرير" تتبنى قتل رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر في مصر
أعلنت مجموعة مصرية مجهولة تطلق على نفسها "طلائع التحرير"، اليوم الأربعاء، تبنيها عملية قتل رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر في مدينة الإسكندرية.
وتناقلت مصادر متعددة بياناً منسوباً لمجموعة أطلقت على نفسها "طلائع التحرير مجموعة الشهيد محمد صلاح"، تعلن فيه مسؤوليتها عن قتل زيف كيبر.
وانتشرت صورة، لا يمكن التحقق من صحتها أو مصدرها، تظهر أحد الأشخاص وقد أطلق النار على شخص لم تظهر ملامحه داخل سيارة، وتم ترويج الصورة على أنها للحظة قتل كيبر.
ووصفت المجموعة، في بيانها، رجل الأعمال المقتول بأنه "عميل إسرائيلي مجرم يتخذ من بعض الأعمال التجارية غطاء لممارسة نشاطه في جمع المعلومات وتجنيد ضعاف النفوس لصالح جهاز الموساد".
وذكرت أن العملية جاءت "بناء على تقدير معلوماتي دقيق عن نشاط الهدف والذي ستنشر تفاصيله تباعاً وفق ما يسمح به الظرف الأمني".
وأفادت معلومات جديدة بأن القتيل رجل أعمال يهودي يحمل الجنسيتين الكندية والأوكرانية، ودخل مصر بجوازه الكندي ويقيم فيها منذ نحو 9 سنوات.
ويمتلك زيف كيبر مجموعة O.K Group ومقرها الرئيسي في مدينة الإسكندرية وله مكاتب أخرى في مصر وخارجها، وتعمل في التجارة وتصدير واستيراد الفواكه والخضراوات والمملحات.