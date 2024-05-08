"طلائع التحرير" تتبنى قتل رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر في مصر

ووصفت المجموعة، في بيانها، رجل الأعمال المقتول بأنه "عميل إسرائيلي مجرم يتخذ من بعض الأعمال التجارية غطاء لممارسة نشاطه في جمع المعلومات وتجنيد ضعاف النفوس لصالح جهاز الموساد".

وذكرت أن العملية جاءت "بناء على تقدير معلوماتي دقيق عن نشاط الهدف والذي ستنشر تفاصيله تباعاً وفق ما يسمح به الظرف الأمني".