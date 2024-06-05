لبنان.. إطلاق نار في محيط السفارة الأمريكية ببيروت وإصابة شخص (فيديو)
أفاد الجيش اللبناني اليوم الأربعاء في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بتعرض السفارة الأمريكية في بيروت إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية"، وأضاف: "رد عناصر الجيش على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة المنفذ".
وأردف البيان: "تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وتجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادث".
من جهتها، قالت السفارة الأمريكية على منصة "إكس": "عند الساعة 8:34 صباحًا تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية. وبفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني في السفارة، أصبحت منشآتنا وفريقنا آمنين".
وأكدت بأن "التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع السلطات المعنية في البلد المضيف".