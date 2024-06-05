لبنان.. إطلاق نار في محيط السفارة الأمريكية ببيروت وإصابة شخص (فيديو)

من جهتها، قالت السفارة الأمريكية على منصة "إكس": "عند الساعة 8:34 صباحًا تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية. وبفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني ​​في السفارة، أصبحت منشآتنا وفريقنا آمنين".

وأكدت بأن "التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع السلطات المعنية في البلد المضيف".