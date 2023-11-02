إسرائيل ترصد مؤشرات على "حرب وشيكة" تنطلق من الجولان

ذكرت مصادر إسرائيلية، أن "نشاطات غير عادية" تشهدها الأراضي السورية، تؤشر على أن ثمة احتمالًا كبيرًا أن تكون لدى إيران نية لفتح جبهة عسكرية واسعة النطاق ضد إسرائيل من ناحية هضبة الجولان.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "دافار" الإسرائيلية ليلة الخميس، فإن النشاطات الإيرانية التي تشهدها سوريا، والتي بدأت منذ يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في تزايد.

وأشارت إلى أن "كمًّا كبيرًا من المعلومات التي جُمِعت من الساحة السورية تؤشر على عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إسرائيل، ستنطلق من الجولان، وستنفذها ميليشيات موالية لطهران بقيادة الحرس الثوري".

ومن بين المؤشرات التي حددتها الصحيفة، مستعينة بمعلومات وردت في دراسة لمعهد بحوث الإعلام بالشرق الأوسط (ميمري)، عمليات تعزيز للقوات (الميليشيات الموالية لإيران) في المناطق الحدودية مع إسرائيل من ناحية الجولان، ولا سيما في القنيطرة ودرعا، أضف إلى ذلك أن "الجيش السوري النظامي رفع حالة التأهب".

وتابعت أن زيارات سرية أجراها قادة ميليشيات شيعية بشكل دوري إلى تلك الساحة، تنضم إلى التهديدات التي أطلقتها تلك الميليشيات بمهاجمة إسرائيل من الجولان، مضيفة أن قائد فيلق القدس (ذراع المهمات الخارجية للحرس الثوري الإيراني) زار سوريا مرات عديدة.

غرفة عمليات مشتركة

ولفتت إلى أن مسؤولين ينتمون لميليشيات شيعية عراقية زاروا بدورهم الحدود السورية-الإسرائيلية، وأن غرفة عمليات تشكلت بشكل مشترك بين مسؤولين من إيران وحزب الله والميليشيات الموالية لطهران وفصائل فلسطينية.

وتعمل غرفة العمليات تلك، وفق الصحيفة على جمع المعلومات الاستخبارية استعدادًا للهجوم، وسيكون دورها تنسيق العمليات ضد إسرائيل وأهداف أمريكية بالمنطقة، وأن الفترة الحالية تشهد جمع معلومات استخباراتية عن أهداف في داخل الجانب الإسرائيلي.