إحباط هجوم لمسيرتين كانتا تستهدفان قاعدة أمريكية شرق سوريا

قال مصدر حكومي عراقي، اليوم الأربعاء، إن نظام الدفاع أحبط هجومًا لطائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان قاعدة أمريكية في منطقة التنف السورية.

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في وقت سابق اليوم، أنها استهدفت هذه القاعدة بطائرتين مسيرتين.