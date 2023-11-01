إحباط هجوم لمسيرتين كانتا تستهدفان قاعدة أمريكية شرق سوريا
قال مصدر حكومي عراقي، اليوم الأربعاء، إن نظام الدفاع أحبط هجومًا لطائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان قاعدة أمريكية في منطقة التنف السورية.
وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في وقت سابق اليوم، أنها استهدفت هذه القاعدة بطائرتين مسيرتين.
وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، أن هجمات الجماعات المرتبطة بإيران على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق تثير مخاوف من جر المنطقة إلى حرب إقليمية، ارتباطًا بالصراع بين حماس وإسرائيل.
وأضافت أن تلك الهجمات تُظهر أن إيران لديها شبكة واسعة من الوكلاء المسلحين والمنسقين جيدًا في جميع أنحاء المنطقة، والتي أنشأتها لهذا السيناريو بالضبط، وفق ما جاء عبر صحيفة "الغارديان" البريطانية.