تقرير: استهداف قواعد أمريكا على خلفية حرب غزة ينذر بحرب إقليمية

اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن هجمات الجماعات المرتبطة بإيران على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق تثير مخاوف من جر المنطقة إلى حرب إقليمية، ارتباطاً بالصراع بين حماس وإسرائيل.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، إن تلك الهجمات تُظهر أن إيران لديها شبكة واسعة من الوكلاء المسلحين والمنسقين جيدًا في جميع أنحاء المنطقة، والتي أنشأتها لهذا السيناريو بالضبط.

وذهب التقرير إلى أن وكلاء إيران "يختبرون حاليًا الخطوط الحمراء، ولكنهم لا يضغطون بشدة؛ تاركين عبء الرد على الولايات المتحدة الأمريكية".

وبالفعل، قامت الولايات المتحدة وللمرة الأولى، الخميس، بتنفيذ ضربات على مواقع قالت إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني في الداخل السوري؛ ردًا على تكرار استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.

وسبق الهجوم الأمريكي قيام إسرائيل بشن هجومين على أهداف للجماعات المرتبطة بإيران في سوريا، الأول استهدف مدينة درعا، والثاني استهدف مطاراً في حلب، في خطوة قال خبراء إنها ربما تهدف لتعطيل إمدادات الذخيرة والأسلحة من إيران إلى حزب الله.

ولفتت الصحيفة إلى أن هجمات الطرفين تعزز الانطباع بوجود صراع إقليمي متزايد، وتدفع المنطقة نحو صراع قد يمتد، خصوصًا مع النشاط المتزايد على الجبهة الشمالية لإسرائيل بفعل المناوشات المستمرة مع "حزب الله".

وأضاف: "رغم تكرار إيران أن الجماعات المتحالفة معها تتخذ قراراتها بنفسها وفق تطورات الموقف في المنطقة، يبقى الجميع مدركًا لحقيقة أن إيران ووكلاءها يلعبون بالنار".

وخلُصت الصحيفة إلى أن ما تقوم به أذرع إيران في المنطقة "خطير للغاية، وقد يتسبب بالوصول إلى المستوى الثاني من حرب غزة، وهو اندلاع حرب إقليمية".

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية